Dernières actus
Dinkum, un jeu de vie sur Ninten...
Once Upon A KATAMARI est sorti !
Italian Pizza Simulator annoncé...
Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 10:08:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Vous n'avez pas très bon goûtVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.
Voici le top :
- Battlefield 6
- Counter-Strike 2
- RV There Yet?
- Football Manager 26
- ARC Raiders
- Dispatch
- Steam Deck
- EA SPORTS FC 26
- PowerWash Simulator 2
- Escape from Duckov 逃离鸭科夫
- Jurassic World Evolution 3
- The Outer Worlds 2
- War Thunder
- Fellowship
- Megabonk
- BALL x PIT
- Super Fantasy Kingdom
- THRONE AND LIBERTY
- Clair Obscur: Expedition 33
- Apex Legends
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Truck Driver: The Dutch Connection sort vendredi
- Escape Simulator 2 est disponible
- Call of Duty: Black Ops 7 : Philippe Etchebest joue-t-il vraiment au jeu ?
- Screamer : rencontrez les développeurs du jeu
- Mimesis, le jeu d'horreur coopératif signé Krafton est sorti
- Halo: Campaign Evolved annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)