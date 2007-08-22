Dernières actus
Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) EA Sports NHL 26 (PS5, Xbox Series)
Palet pas laidL'hiver arrive. Bientôt la neige, la glace, les ours polaires qui déambulent dans les rues... Pour échapper aux ours polaires, parce qu'un ours polaire ça court vite, mieux vaut chausser des patins à glace.
Petit souci : je ne sais pas en faire.
Solution : m'entraîner.
Mais dehors, il fait froid. Bientôt la neige, la glace...
Je vais commencer doucement, avec un jeu de hockey sur glace. J'aime bien ça, moi, le hocley sur glace. Et si je ne maîtrise pas le patin à glace, je maîtrise au moins les pains dans la tronche quand on se frite avec un un adversaire.
Et en plus, cette année, y'a des meufs.
