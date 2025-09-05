DerniÃ¨res actus
Warhammer 40,000: Space Marine 2...
KILLER INN annoce une seconde BÃ...
Onirism sort officiellement ce 2...
PubliÃ© le Vendredi 5 septembre 2025 Ã 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Dying Light : The Beast nous montre une nouvelle bande-annonce
Des changement sur le parkour et les combatsLa nouvelle vidéo de Dying Light : The Beast vous donne un aperçu des tourments émotionnels de Kyle, du monde ouvert spectaculaire de Castor Woods, des systèmes de parkour et de déplacement, ainsi que des combats intenses et physiques. La vidéo présente tout ce qui rend l'expérience de jeu de Dying Light : The Beast immersive et captivante. L'équipe de développement s'est concentrée sur les mécanismes de gameplay de base que les joueurs adorent pour faire de Dying Light : The Beast le jeu le plus réaliste, exigeant et excitant de la série.
Il est maintenant plus immersif, réaliste et basé sur la physique. Vous pouvez aller partout et escalader n'importe quoi avec des mouvements réalistes. La physique du jeu a été ajustée pour que la hauteur et la longueur des sauts soient réalistes et pour qu'il n'y ait plus d'effet de flottement. La liberté totale de trouver plusieurs chemins encourage l'exploration. L'endurance ne limite pas l'escalade, mais l'observation est nécessaire pour atteindre les endroits difficiles. Il n'y a pas d'aide pour le parkour. On compte plus de 100 nouvelles animations pour Kyle Crane, dont 17 mouvements d'escalade uniques.
Il est maintenant plus physique, brutal et créatif. Les frappes d'armes ont été analysées avec précision. Le moment de frappe et d'arrêt est équilibré pour un maximum d'impact. Le nouveau moteur physique applique les chocs avec précision pour des réactions réalistes grâce au ragdoll actif et à de courtes animations. Les ennemis humains utilisent une IA avancée et des mécanismes de couverture. On dénombre jusqu'à 22 stratégies de positionnement. Le retour des joueurs a été pris en compte. Kyle stabilise le recul rapidement et les coups de mêlée donnent une vraie impression de lourdeur. Le modèle de dégâts permet de détruire au moins 12 parties du corps ennemi. Le nombre de blessures visibles a doublé par rapport aux jeux précédents.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam par iactus
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- (TEST) Senuaâ€™s Saga: Hellblade II Enhanced
- Les nominÃ©s pour la Gamescom Award 2025
- SENUAâ€™S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dÃ¨s aujourd'hui
- Battlefield 6 : infos sur la bÃªta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont Ã©tÃ© annoncÃ©s !
- (TEST) Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Dying Light : The Beast nous montre une nouvelle bande-annonce
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 fÃªte son premier anniversaire
- KILLER INN annoce une seconde BÃªta fermÃ©e
- Void Crew arrive sur console
- Onirism sort officiellement ce 25 Septembre
- Bytebond sort le 18 Septembre
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intÃ©grale 8 films (DVD)