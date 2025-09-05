- Dying Light : The Beast nous montre une nouvelle bande-annonce

PubliÃ© le Vendredi 5 septembre 2025 Ã 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Des changement sur le parkour et les combats

La nouvelle vidéo devous donne un aperçu des tourments émotionnels de Kyle, du monde ouvert spectaculaire de Castor Woods, des systèmes de parkour et de déplacement, ainsi que des combats intenses et physiques. La vidéo présente tout ce qui rend l'expérience de jeu deimmersive et captivante. L'équipe de développement s'est concentrée sur les mécanismes de gameplay de base que les joueurs adorent pour faire dele jeu le plus réaliste, exigeant et excitant de la série.Il est maintenant plus immersif, réaliste et basé sur la physique. Vous pouvez aller partout et escalader n'importe quoi avec des mouvements réalistes. La physique du jeu a été ajustée pour que la hauteur et la longueur des sauts soient réalistes et pour qu'il n'y ait plus d'effet de flottement. La liberté totale de trouver plusieurs chemins encourage l'exploration. L'endurance ne limite pas l'escalade, mais l'observation est nécessaire pour atteindre les endroits difficiles. Il n'y a pas d'aide pour le parkour. On compte plus de 100 nouvelles animations pour Kyle Crane, dont 17 mouvements d'escalade uniques.Il est maintenant plus physique, brutal et créatif. Les frappes d'armes ont été analysées avec précision. Le moment de frappe et d'arrêt est équilibré pour un maximum d'impact. Le nouveau moteur physique applique les chocs avec précision pour des réactions réalistes grâce au ragdoll actif et à de courtes animations. Les ennemis humains utilisent une IA avancée et des mécanismes de couverture. On dénombre jusqu'à 22 stratégies de positionnement. Le retour des joueurs a été pris en compte. Kyle stabilise le recul rapidement et les coups de mêlée donnent une vraie impression de lourdeur. Le modèle de dégâts permet de détruire au moins 12 parties du corps ennemi. Le nombre de blessures visibles a doublé par rapport aux jeux précédents.