Publié le Vendredi 5 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Bytebond sort le 18 Septembre
Faites appel à un ami et devenez un duo reconnu des forces spéciales anti-virusDéveloppé par DVD Unicorns, Bytebond est un jeu axé sur le travail d'équipe. Vous devez vous connecter et résoudre des énigmes complexes dans un PC. Que ce soit en ligne ou sur le même canapé, vous incarnez des droïdes des forces spéciales antivirus qui doivent défendre le système contre des robots-virus.
Bytebond est un mélange parfait d'interaction coopérative et de narration à la Split Fiction, et d'énigmes inventives de Portal 2. Le jeu offre une expérience qui ravira les fans de travail d'équipe et de résolution créative de problèmes. Explorez divers composants du PC, comme le CPU et le système de refroidissement, relevez de nouveaux défis et découvrez les mécanismes innovants du jeu.
Bytebond est un excellent choix pour les familles et les amis qui cherchent à s'amuser grâce à une expérience de jeu facile et collaborative. Le contenu est sain et idéal pour les jeux en groupe, ce qui en fait un ajout parfait pour les soirées de jeux en famille ou les rassemblements sociaux.
Bytebond sera disponile le 18 Septembre 2025 sur Steam.
