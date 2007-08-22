Cronos: The New Dawn : le trailer de lancement

Publié le Vendredi 5 septembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Enfer et damnation

C'est aujourd'hui que sort le jeu Cronos: The New Dawn, mélange d'horreur et de survie en vue extérieure. Vous allez incarner un voyageur dont le but est d'aller récupérer dans le passé des personnalités importantes qui ont péri durant l'apocalypse qui a ravagé la Terre.Le jeu se déroule dans une ville inspirée de Nowa Huta (quartier historique de Cracovie). Au fur et à mesure que vous arriverez à récupérer les âmes des personnes à sauver, vous gagnerez en puissance et compétences, grâce à votre combinaison spéciale, la Moissonneuse... mais vous augmenterez aussi les perturbations mentales comme les murmures dans vos oreilles et vos troubles de la vision.Pire : Des monstres humanoïdes aux corps déformés, appelés Orphans, vont tenter de vous en empêcher... La particularité des monstres est qu'ils peuvent absorber ceux que vous avez tué pour gagner leurs coimpétences et devenir encore plus puissants.Le jeu est développé par le studio polonais de Bloober Team, à qui l'on doit le remake de Silent Hill 2.