Publié le Vendredi 5 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Hell is Us est enfin disponible
Découvrez les secrets de votre passé et affrontez une étrange calamitéL'éditeur NACON et le studio Rogue Factor sont heureux d'annoncer la sortie officielle de Hell is Us, leur projet le plus ambitieux à ce jour. Le jeu d'action-aventure est disponible dès aujourd'hui sur PS5, Xbox Series X|S, Steam et Epic Games Store.
Le jeu a une approche de conception unique que l'on peut décrire par le terme de « player-plattering » (littéralement, "mettre le joueur au centre de tout"). Le jeu encourage l'exploration et la réflexion en éliminant les formes d'assistance artificielles afin de retrouver le plaisir immersif de l'exploration. Hell is Us ne contient pas de marqueurs ni de journaux de quêtes qui vous disent quoi faire. Vous devrez utiliser votre curiosité et votre instinct pour découvrir des lieux chargés d'histoire qui vous mèneront à explorer diverses zones d'Hadea, des villages aux anciens donjons.
L'histoire de Hell is Us prend place à Hadea, un pays mystérieux et fictif, coupé du monde et ravagé par une guerre civile dévastatrice. Remi, le protagoniste du jeu, y est né, mais a été exfiltré en secret par ses parents alors qu'il n'était qu'un enfant. Maintenant, il revient en tant que soldat de la paix et voit son retour comme une occasion de découvrir les secrets de ses origines et les raisons qui ont forcé ses parents à l'abandonner.
En plus de cette quête du passé sur fond de guerre civile, il y a le mystère d'un curieux phénomène appelé « la Calamité », qui fait apparaître d'étranges créatures qui ressemblent à des pierres tombales et des monuments anciens de la région. Remi devra les affronter tout au long de son voyage.
Bien que le combat fasse partie intégrante de l'expérience, Hell is Us ne doit pas être considéré comme un jeu de type « souls-like ». Le système de combat est conçu pour enrichir l'exploration et les séquences d'enquête afin de créer une aventure cohérente et immersive. Bien que la difficulté ne soit pas au cœur du jeu, qui est principalement axé sur l'histoire et la découverte, le système de combat offre un niveau de profondeur et de défi bien équilibré. Vous devrez maîtriser des mécanismes et des mouvements originaux et vous adapter aux attaques des ennemis. Vous pourrez compter sur une variété d'armes et de compétences, ainsi que sur l'aide de KAPI, un drone capable de distraire les adversaires ou de permettre des attaques spéciales.
