PubliÃ© le Vendredi 5 septembre 2025 Ã 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Warhammer 40,000: Space Marine 2 fÃªte son premier anniversaire
Attendez vous Ã une mise Ã jour massive !Focus Entertainment et Saber Interactive célèbrent la sortie de la mise à jour d'anniversaire de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Gratuite pour les joueurs sur PS5, Xbox Series et Steam, cette mise à jour marque le début de la deuxième année de contenu gratuit et la sortie du Season Pass II.
Pour son premier anniversaire, Space Marine 2 offre plus de contenu gratuit que jamais, avec de nouveaux modes de jeu, missions, cartes, ennemis, armes et plus d'améliorations qu'il n'y a de Xenos dans la galaxie.
La mise à jour d'anniversaire du jeu apporte un nouveau contenu. Elle propose la nouvelle Opération « Vortex » et un nouveau boss redoutable, le Mutalithe à Vortex. Il y a aussi une nouvelle arène PvP appelée « Pont », située sur Avarax, et deux nouveaux modes de jeu : le mode PvE « Stratagèmes », qui ajoute des modificateurs de gameplay quotidiens et hebdomadaires, et le mode PvP « Assaut de Metabrutus », qui vous permet de jouer avec un Metabrutus.
Vous pourrez découvrir trois nouvelles armes, le Pyro-Éclateur, le Pyrocanon et la Hache Énergétique, et de nouvelles variantes comme la Lame Xenophase, le Combi Melta et l'Épée Tronçonneuse à double-lame. Un nouvel ennemi Majoris, le Chaos Spawn, est aussi disponible en trois variantes uniques. La mise à jour propose aussi un pack de six skins de Champions du Chaos à débloquer en mode Eternal War, ainsi que de nombreuses améliorations, comme des skins de Champion entièrement personnalisables et disponibles pour toutes les classes du jeu.
La mise à jour d'anniversaire marque la sortie du deuxième Season Pass de Space Marine 2 et de ses deux premiers DLC : le Black Templars Champion Pack et l'Imperial Fists Cosmetic Pack. Le premier ajoute un nouveau skin de Champion pour la classe Rempart et un skin d'Épée Énergétique, tandis que le second inclut plus de 40 cosmétiques et emblèmes inédits qui rendent hommage à sept des Chapitres Successeurs des Imperial Fists.
Profitez du Focus Publisher Weekend pour acheter le jeu avec une réduction allant jusqu'à 50 % sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi opter pour la nouvelle 2-Year Anniversary Edition qui inclut le jeu de base et ses deux Season Pass. La Gold Edition a été renommée 1-Year Anniversary Edition et son contenu reste le même. Le DLC Ultramarines Champion Pack est maintenant disponible à l'achat.
Le 4 septembre, la mise à jour « Anniversary » de Warhammer 40,000: Space Marine 2 est sortie sur PS5, Xbox Series X|S et Steam. Vous recevrez une tonne de nouvelles options de personnalisation avec le Season Pass II. Rejoignez la communauté, partagez vos commentaires et obtenez des récompenses exclusives sur la nouvelle plateforme Focus Together.
