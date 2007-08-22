Dernières actus
Onirism sort officiellement ce 2...
Hell is Us est enfin disponible
Star Wars Outlaws est désormais...
Publié le Vendredi 5 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Void Crew arrive sur console
Les joueurs PS5 et Xbox Series XIS pourront profiter du jeuAprès un lancement réussi sur PC, Focus Entertainment et Hutlihut Games sont fiers d'annoncer que Void Crew, le jeu de coopération chaotique dans l'espace, arrive sur PS5 et Xbox Series X|S le 4 septembre 2025. Explorez, combattez et dénichez des trésors dans toute la galaxie avec vos coéquipiers, qu'ils soient sur console ou sur PC ! Pour garantir une expérience fluide et optimisée sur les consoles de nouvelle génération, le portage sur console a été confié à Piktiv AB.
Peu importe où vous jouez, le chaos vous attend ! Profitez du cross-play complet à six joueurs sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Rassemblez votre équipage, pilotez votre vaisseau et préparez-vous pour des batailles spatiales épiques.
Dans un futur lointain, l'humanité est unie face à un agresseur mystérieux : le Hollow. Votre équipage de francs-tireurs devra affronter le vide pour ramener l'ordre dans la galaxie.
Voyagez dans les profondeurs de l'espace pour des missions palpitantes pour lesquelles vous n'êtes pas préparé. Les tempêtes d'astéroïdes, les éruptions solaires et les erreurs de vos amis seront le cadet de vos soucis. Vous devrez aussi affronter des extraterrestres hostiles et des maraudeurs humains.
Pilotez votre vaisseau, utilisez les tourelles, réparez en urgence, rechargez les cellules électriques, fabriquez des munitions et sortez pour des missions extravéhiculaires. Le travail d'équipe est essentiel : choisissez un rôle et répartissez les tâches avec votre équipe... ou essayez de tout faire en même temps et observez le chaos se répandre.
Forcez les défenses de vos adversaires, percez leurs boucliers énergétiques, lancez des barrages de missiles et tirez sur leurs points faibles. Assurez-vous simplement que les vaisseaux ennemis explosent avant le vôtre ! Récupérez des matériaux pour améliorer votre vaisseau et relever les défis les plus difficiles. Et n'oubliez pas de personnaliser votre combinaison spatiale pour voler avec style.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- (TEST) Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?
Dernières Vidéos
- Dying Light : The Beast nous montre une nouvelle bande-annonce
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 fête son premier anniversaire
- KILLER INN annoce une seconde Bêta fermée
- Void Crew arrive sur console
- Onirism sort officiellement ce 25 Septembre
- Bytebond sort le 18 Septembre
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)