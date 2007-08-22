Dernières actus
Hell is Us est enfin disponible
Star Wars Outlaws est désormais...
Castle of Heart: Retold débarqu...
Publié le Vendredi 5 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Onirism sort officiellement ce 25 Septembre
Enfin ! Après 6 ans d'accès anticipé !Shoreline Games et Crimson Tales sont ravis d'annoncer que Onirism sortira officiellement sur Steam le 25 septembre 2025, après six années en accès anticipé.
Onirism est un jeu d'action-aventure dynamique qui mélange le tir à la troisième personne, la résolution d'énigmes et les jeux de plateforme à travers un multivers fantastique. Dans la version 1.0, les joueurs découvriront la campagne complète de la jeune Carol, qui doit sauver sa peluche Bunbun et percer le mystère du portail qui l'a transportée dans une dimension onirique.
Pour sa sortie complète, Onirism est fier de dévoiler des doublages avec des célébrités, comme la sensation de K-pop AleXa et la voix de Kiriko dans Overwatch, Anna Lauzeray-Gishi. Elles prêteront leur voix à la protagoniste Carol dans les versions anglaise et française. De plus, les personnalités de YouTube, Benzaie et Bob Lennon, prêteront leur voix à des personnages clés, apportant leur énergie et leur charisme à l'univers d'Onirism.
Pour son lancement, Onirism coûtera 19,99 € sur Steam, avec un rabais de lancement de 14,39 € prévu pour la première semaine.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- (TEST) Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?
Dernières Vidéos
- Dying Light : The Beast nous montre une nouvelle bande-annonce
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 fête son premier anniversaire
- KILLER INN annoce une seconde Bêta fermée
- Void Crew arrive sur console
- Onirism sort officiellement ce 25 Septembre
- Bytebond sort le 18 Septembre
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)