Castle of Heart: Retold débarque le 3 octobre prochain

Publié le Vendredi 5 septembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Pourri sur les bords

Castle of Heart: Retold est un jeu d'action-plateformes en 2,5D. Il vient d'être annoncé pour le 3 octobre prochain. Il sortira sur PC, sur PS5, sur Xbox Series, sur Nintendo Switch et aussi sur Nintendo Switch 2.Le jeu s'inspire de décors slaves et se veut violent et impitoyable. Vous allez incarner un chevalier maudit destiné à sauver le monde actuellement sous le joug tyrannique du Sorcier, serviteur du Dieu maléfique Chernobog. Vous devrez affronter des ennemis de tout genre, dont des monstres. Vous devrez aussi nourrir votre corps maudit, qui a besoin de sang, sous peine de perdre des membres...Une nouvelle bande-annonce, pour accompagner la révélation de la date de sortie, a été publiée.