Publié le Jeudi 4 septembre 2025 à 12:00:00 par Anthony Razafinjatovo
(TEST) Pizza Bandit (PC)
Un cuisto et des armes, une bonne recette !Pizza Bandit, un jeu qui donne l'appétit ! C'est clairement pas le jeu du siècle et comparé aux autres grosses sorties de l'année, il est clair qu'il n'a pas de grand intérêt. Mais, pour faire des petites parties détente entre amis, c'est un jeu assez sympa que je recommande.
C'est un TPS mélangeant habilement le gameplay d'Overcooked et celui de Gears of War. Tout comme Overcooked, il vaut mieux des amis et une bonne coordination pour gérer l'afflut de commandes. Et comme Gears of War, soyez équipé !
Si ce que vous cherchez c'est faire de la cuisine de façon chaotique et exploser des têtes d'aliens entre amis, alors ce jeu est fait pour vous !
