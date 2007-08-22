Dernières actus
Publié le Jeudi 4 septembre 2025 à 10:30:00
Le Grinch : Aventures de Noël : Édition joyeuse et malicieuse arrive en Octobre
Prêt à ruiner Noël ?Pour préparer la période des fêtes, Outright Games et Dr. Seuss Enterprises ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le jeu The Grinch: Christmas Adventures | Merry & Mischievous Edition.
Découvrez un aperçu du Grinch qui enfile son nouveau costume de père Noël. Est-il prêt à ramener la joie de Noël à Qui-ville ou a-t-il d'autres ruses en tête ? Dans cette nouvelle édition, les joueurs pourront faire de la luge dans des forêts enneigées, du snowboard sur le mont Crumpit et sauter en parachute au cœur de Qui-ville pour le découvrir.
Les joueurs peuvent aussi apercevoir la nouvelle capacité de parachute de Max et le jetpack personnalisable du Grinch. Ce premier aperçu montre aussi des zones jamais vues auparavant, comme l'hôtel de ville de Qui-ville, les effrayantes grottes du Grinch et les égouts. Débloquez de nouveaux gadgets, des énigmes et des costumes. Et attention aux gingerbread men !
Développé par Casual Brothers et publié par Outright Games, le jeu The Grinch: Christmas Adventures | Merry & Mischievous Edition sera disponible le 3 octobre 2025 sur Nintendo Switch, PS5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One et Steam.
