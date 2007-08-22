Dernières actus
Publié le Mercredi 3 septembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Lost Soul Aside (PC, PS5)
Foutage de gueule ?En fait, on ne peut pas dire que Lost Soul Aside est un jeu raté. Pour ça, encore faudrait-il qu'il soit terminé. Parce que vu le résultat, permettez-moi d'en douter...
Cet ARPG, sorte d'hommage aux Final Fantasy, Devil May Cry et autres cadors du genre, se gauffre dans les grandes largeurs.
Et pourtant, il était très attendu par la commuanuté de fans...
Il en seront pour leurs frais. Notez que, pour le même prix, vous pouvez sinon vous offrir un très bon jeu, dans le même genre, qui s'appelle Clair Obscur Expedition 33.
Alors dites-moi pourquoi on préfèrerait mettre son argent dans ce jeu raté ? En tout cas, notre test vous explique pourquoi il vaut mieux passer votre chemin...
