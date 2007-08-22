Dernières actus
Publié le Mercredi 3 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Twinkleby arrive le 23 Septembre
Contruisez et décorez vos propres îles celestes !Le développeur suédois Might & Delight a annoncé aujourd'hui que son nouveau jeu, Twinkleby, sortira le 23 septembre sur Steam avec une compatibilité totale avec le Steam Deck.
Dans l'univers étoilé de Twinkleby, vous meublerez des maisons de poupées et décorerez des jardins luxuriants sur des îles flottantes, le tout avec votre collection d'antiquités qui ne cesse de s'agrandir. Vos choix créatifs attireront un groupe de voisins que vous devrez rendre heureux en leur fournissant de la nourriture et des activités. Si vous changez d'avis, vous pouvez toujours les expulser et jeter leurs meubles dans l'espace !
Mettez vos talents de décorateur à profit pour accueillir de minuscules visiteurs et regardez-les s'installer dans vos dioramas. Il n'y a aucune pression pour satisfaire leurs moindres désirs, car ces adorables créatures du ciel sont heureuses d'attendre que vous ayez le temps d'accéder à leurs demandes. Et si l'un d'eux s'éternise, vous pouvez simplement jeter ses sacs par-dessus bord pour les envoyer à la dérive dans le ciel étoilé.
Au fur et à mesure que vous jouez, vous augmenterez votre collection d'antiquités et d'objets de jardin. Tout ce que vous ne voulez plus peut être jeté par-dessus le bord de l'île et sera renvoyé en toute sécurité dans votre inventaire.
Explorez un vaste archipel et créez votre propre monde. Débloquez une multitude d'options de personnalisation, des palettes de couleurs aux papiers peints et aux arrière-plans, en passant par les conditions météo dynamiques. Chaque choix transforme l'apparence de vos îles, mais aussi leur ambiance sonore, vous donnant un contrôle total sur l'atmosphère de votre monde onirique.
