Publié le Mercredi 3 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Airport Baggage Simulator arrive en 2026
Attention aux baggage douteux !Qui aurait cru que le tri de bagages pouvait être aussi passionnant ? Dans le tout nouveau jeu Airport Baggage Simulator, de l'éditeur 3RiverGames, vous vous glissez dans la peau d'un inspecteur de bagages fraîchement recruté. Votre prédécesseur, Rolf, a soudainement démissionné. C'est maintenant à vous de prendre place sur le tapis roulant !
Votre mission est simple : vous devez scanner les sacs, détecter les contenus suspects, trier les chariots surchargés et les envoyer vers les bons tapis roulants. Ça a l'air facile ? Eh bien, vous verrez !
De nouveaux défis vous attendent à chaque quart de travail dans Airport Baggage Simulator. Horst, l'employé le plus fiable, est responsable de la livraison des colis. Tout ce que vous commandez sur votre tablette sera livré par lui, rapidement et avec la meilleure qualité. Vous pouvez aussi débloquer de nouvelles licences, comme la vérification du poids des valises ou l'utilisation du détecteur de substances. Chaque nouvelle licence vous permettra d'augmenter vos revenus et la variété de vos journées de travail.
Plus tard, vous pourrez automatiser vos tâches. Les bagages pourront être lancés par un module de lancement vers le tapis roulant suivant et triés par un scanner automatique, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Vous pouvez également améliorer Horst, accélérer le détecteur de substances et installer des portes d'approbation automatiques pour gagner en efficacité.
Vous pourrez planifier et construire vos propres lignes de tapis roulants pour acheminer les bagages vers les bons points de contrôle. Vous pourrez aussi débloquer de nouveaux aéroports, agrandir votre zone et augmenter la capacité de vos portes. D'autres types de bagages pourront aussi être débloqués pour augmenter vos revenus. Votre récompense augmentera si vous assurez la sécurité des vols et si vous livrez les bagages à temps. L'efficacité sera récompensée.
Airport Baggage Simulator sera disponible sur Steam à sa sortie.
