Coca-Cola et Star Wars en collaoration

et Disney s'associent pour lancer une collaboration exceptionnelle autour de la sagaavec la campagne «». Dès le 1ᵉʳ septembre, les fans pourront collectionner 16 canettes (33 cl) et des bouteilles(50 cl) en édition limitée. Ces bouteilles et canettes sont décorées avec certains des personnages les plus emblématiques de l'universLa campagne comprend des packsaux nouveaux designs, du contenu créatif inédit et une collection numérique à découvrir via les 16 canettes et bouteilles en édition limitée. Il vous suffit de scanner une canette ou une bouteille pour accéder à une expérience numérique immersive signée Holomaker.Les fans peuvent s'enregistrer en vidéo sous forme d'hologramme, comme dans les films Star Wars. Ils peuvent ainsi partager un message personnalisé et inspirant avec leurs proches.Cette collection met en avant certains des personnages les plus iconiques de la saga. Les canettes et bouteilles deOriginal sont illustrées avec Obi-Wan Kenobi, la Reine Amidala, Lando Calrissian, le Mandalorien, Ahsoka, Dark Maul, Poe Dameron et l'Empereur Palpatine. De leur côté, les bouteilles et canettes desont décorées avec Anakin Skywalker, Han Solo, Rey, Chewbacca, C3PO, Yoda, la Princesse Leia et R2D2.