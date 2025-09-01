DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Lundi 1 septembre 2025 Ã 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Vlad Circus: Curse Of Asmodeus (PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox)
Fou Ã lierIncarner un type responsable de la mort de centaines de personnes, ça vous tente ? Non, il ne s'agit pas d'un jeu vidéo basé sur l'histoire de la création de Gamalive (quoique...) mais d'un jeu d'horreur, en pixel art, qui vous emmène au cirque...
Suite indépendante du sympathique Vlad Circus: Descend into Madness, ce nouveau jeu, baptisé Vlad Circus: Curse Of Asmodeus, vous entraîne dans une aventure délirante, dérangeante, folle à lier, à l'ambiance particulièrement angoissante.
Mais c'est franchement chouette.
Alors on vous conseille forcément le jeu...
(PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
