Dernières actus
Mortal Sin, un rogue like Fantas...
Outbound , de nouvelles infos de...
Yooka-Replaylee arrive en Octobr...
ATELIER RESLERIANA: THE RED ALCH...
Publié le Lundi 1 septembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Lost Soul Aside s'offre une démo gratuite
Âme stram gramLost Soul Aside vient de sortir sur PC et sur PS5. Une démo gratuite permet de tester le jeu avant de l'acheter. Pour rappel, le jeu est un ARPG fortement inspiré par la culture asiatique, qui vous met dans la peau de Kaser. Kaser et sa soeur Louisa sont des rebelles bien décidés à combattre l'Empereur, qui fait régner la tyranie.
Mais une pluie de météorites a réduit leurs espoirs. L'âme de Louisa a été volée. Kaser se lance dans une quête pour ramener sa soeur du monde des ténèbres. Et ce monde est celui des Kenostrix, des aliens venus d'une autre dimension pour voler les âmes des autres espèces.
Dans un monde rempli d'ennemis et de boss, Kaser va devoir combattre pour espérer sauver sa soeur. Et toute l'humanité au passage...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- (TEST) Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?
Dernières Vidéos
- EA SPORTS NHL 26 nous parle des changements apportés à Hockey Ultimate Team
- Helldivers 2 : Into the Unjust vient de sortir
- (Gamescom) Dune : Awakening, notre interview du directeur de production Ole-Andreas Haley (PC)
- Ys Memoire: Revelations in Celceta arrive début 2026
- Pizza Bandit est disponible en accès anticipé
- Star Fire : Eternal Cycle arrive ce mois-ci
- Slain 2: The Beast Within nous montre lsa première bande-annonce
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)