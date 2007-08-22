Lost Soul Aside s'offre une démo gratuite

Publié le Lundi 1 septembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Âme stram gram

Lost Soul Aside vient de sortir sur PC et sur PS5. Une démo gratuite permet de tester le jeu avant de l'acheter. Pour rappel, le jeu est un ARPG fortement inspiré par la culture asiatique, qui vous met dans la peau de Kaser. Kaser et sa soeur Louisa sont des rebelles bien décidés à combattre l'Empereur, qui fait régner la tyranie.Mais une pluie de météorites a réduit leurs espoirs. L'âme de Louisa a été volée. Kaser se lance dans une quête pour ramener sa soeur du monde des ténèbres. Et ce monde est celui des Kenostrix, des aliens venus d'une autre dimension pour voler les âmes des autres espèces.Dans un monde rempli d'ennemis et de boss, Kaser va devoir combattre pour espérer sauver sa soeur. Et toute l'humanité au passage...