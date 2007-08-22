Dernières actus
Publié le Lundi 1 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Outbound , de nouvelles infos des développeurs
Vivez en totale autonomie dans votre vanneFaites vos valises, démarrez le moteur et préparez-vous à vivre en autarcie. L'éditeur Silver Lining Interactive et le développeur Square Glade Games vous invitent à découvrir le tout premier journal de développeur pour Outbound, un jeu d'aventure axé sur la « survie douillette » en camping-car.
Intitulé « Journey's Beginning » (Le début du voyage), ce premier journal de développeur présente Marc Volger, le cofondateur de Square Glade Games. Il vous présente le cœur de l'expérience d'Outbound : la collecte de ressources et l'artisanat. Vous pourrez chercher, collecter et raffiner des matériaux pour transformer un simple van en un véritable foyer personnalisé sur roues.
Que ce soit pour chercher de la nourriture, décorer votre van ou expérimenter de nouveaux outils, Outbound a été conçu pour vous offrir liberté, flexibilité et un sentiment de découverte à chaque étape de votre voyage.
Dans Outbound, la liberté est votre destination. Vous vous retrouvez dans un futur proche et utopique avec un simple camping-car. C'est à vous de le transformer en la maison mobile de vos rêves et de vous lancer dans un road trip de votre création. Vous pourrez jouer seul ou avec jusqu'à trois amis en mode coopératif en ligne.
