Publié le Lundi 1 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo
ATELIER RESLERIANA: THE RED ALCHEMIST & THE WHITE GUARDIAN arrive fin Septembre
Un nouveau jeu de la série Atelier fait son apparition !KOEI TECMO et le studio Gust ont le plaisir d'annoncer que les précommandes numériques pour leur prochain jeu, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, sont désormais ouvertes. Une bande-annonce a été dévoilée pour célébrer l'événement. Elle donne un aperçu de l'histoire, des personnages des précédents jeux et du système de développement de la ville. Le jeu sera disponible le 26 septembre 2025 sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Steam.
Dans Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, les joueurs suivent Rias Eidreise et Slade Clauslyter dans leur exploration de mystérieuses ruines près de chez eux. Le Geist Core de Slade réagit, ouvrant un passage vers un atelier d'alchimiste plein de secrets que les deux héros vont tenter de percer. Après avoir découvert que le pouvoir de Slade permet d'ouvrir des passages vers de nouvelles dimensions, appelées « Dimensional Paths », Rias et Slade explorent ces donjons où ils trouvent un piédestal avec un texte mystérieux.
En plus du gameplay classique de la franchise, le jeu propose un nouveau système centré sur la progression de l'histoire et le développement de la ville d'Hallfein. En vous rendant à Star landing, la mairie, vous pourrez investir l'argent gagné dans les cinq quartiers de la ville.
À mesure que les quartiers se développeront, leurs niveaux et leurs rangs augmenteront, débloquant progressivement divers bonus passifs. Vous pourrez ainsi trouver de nouveaux produits chez les marchands d'Hallfein ou récolter des ingrédients plus efficacement. En plus de la boutique de Rias, de nouvelles boutiques ouvriront leurs portes dans les différents quartiers, chacune proposant des produits uniques en fonction de leur emplacement.
En plus de la reconstruction d'Hallfein, l'apparence de la ville évoluera en fonction de l'investissement de chaque quartier. Les habitants vous proposeront de nouvelles quêtes, et de nouveaux visiteurs viendront parcourir les rues. Parmi eux, les joueurs feront la rencontre de personnages des précédents jeux Atelier, comme Marie, Meruru, Firis et Platcha. En leur parlant, les fans pourront déclencher de petits événements et débloquer des « Bond Quests » qui, une fois terminées, leur donneront de précieuses récompenses.
En plus de l'édition Standard, l'édition Digital Deluxe est disponible en précommande. Elle inclut des costumes pour tous les personnages et un lot d'objets. L'édition Ultimate est aussi disponible. Elle contient un Season Pass, une sélection de musiques, de nouveaux costumes et personnages, de nouvelles recettes, ainsi qu'un donjon de haute difficulté.
Tous ceux qui précommanderont le jeu en version numérique recevront le set de costumes « Rough Time » pour Rias et Slade. De plus, les joueurs qui achèteront le jeu, en physique ou en numérique, dans les deux semaines suivant sa sortie recevront les sets de costumes « Activewear Adventuring » pour Rias et Slade, et « Adventuring Charm » en bonus. Retrouvez plus d'information sur le site de Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian.
