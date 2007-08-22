Dernières actus
Publié le Vendredi 29 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira
(TEST) Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes
Avale au maxImaginez : un monde post-apocalyptique, des ruines mystérieuses, une ambiance à la The Last of Us… mais avec une boule rose qui peut tout aspirer, y compris votre dignité. Bienvenue dans Kirby et le Monde Oublié + Le Pays des Étoiles Filantes sur Nintendo Switch 2, où le seul survivant de la fin du monde... c’est un marshmallow avec une bouche dimensionnelle. Armé de son appétit surnaturel et de son chapeau d’aventurier, Kirby revient plus gonflé que jamais (littéralement) pour sauver des Waddle Dees, copier des pouvoirs avec style, et faire fondre les cœurs comme une glace au soleil dans un désert post-humain. Et avec Le Pays des Étoiles Filantes en bonus, attendez-vous à encore plus de douceur intergalactique, d’amitiés explosives, et de duels mignons mais meurtriers.
La fin du monde n’a jamais été aussi kawaii ! Mais attention, derrière ses joues roses rebondies et son regard vide qui semble dire "je comprends rien, mais je vais tout manger", Kirby cache un guerrier impitoyable. Il avale des voitures, des distributeurs automatiques, des boss géants et vos espoirs de comprendre la logique de cet univers. Et maintenant, avec la puissance de la Nintendo Switch 2, il peut sans doute avaler... la console elle-même.
Dans Le Pays des Étoiles Filantes, Kirby explore un nouveau royaume céleste rempli de mystères, de pouvoirs inédits, et de pingouins qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là. C’est mignon, c’est chaotique, c’est Kirby en mode galaxie gourmande : un mélange de jeu de plateforme, de baston colorée, et de moments où vous vous demandez si vous jouez à un jeu pour enfants ou à une satire de la surconsommation cosmique. Ajoutez à ça une bande-son qui donne envie de danser avec des étoiles, un mode coop où vos amis peuvent incarner une fourchette volante ou une boule de feu en colère, et vous obtenez l’expérience la plus "WTF" de la décennie.
Bref si vous avez envie de revoir notre boule rose gloutonne préférée, lisez donc le test !
