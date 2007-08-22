- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch

Publié le Vendredi 29 août 2025 à 11:50:00 par Anthony Razafinjatovo

Vous pourrez affronter Freezer dans le RER ou pendant un picnic

La nouvelle bande-annonce deoffre un aperçu du gameplay et des commandes par mouvements sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les joueurs pourront profiter du jeu dès le 14 novembre 2025.Les joueurs peuvent découvrir une nouvelle façon de jouer grâce aux commandes par mouvements. En utilisant votre Joy-Con, vous pourrez reproduire les mouvements de vos personnages préférés, lancer un terrible Kamehameha sur vos adversaires et ressentir dans vos bras la puissance de chaque coup que vous portez.Choisissez parmi une sélection de 180 personnages dans le jeu de base et débloquez de nouveaux scénarios en fonction de vos choix. Le mode Custom Battle vous permettra de créer vos propres combats en sélectionnant les personnages et les dialogues. Vous pourrez aussi rassembler jusqu'à 6 joueurs en multijoueur local ou en ligne.