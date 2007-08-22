Dernières actus
Transport Fever 3 est prévu pou...
Tennis Manager 25 : MY PLAYER ar...
Légendes Pokémon : Z-A annonce...
Campus Life : sortira le 15 Sept...
Publié le Vendredi 29 août 2025 à 11:50:00 par Anthony Razafinjatovo
DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
Vous pourrez affronter Freezer dans le RER ou pendant un picnicLa nouvelle bande-annonce de DRAGON BALL: Sparking! ZERO offre un aperçu du gameplay et des commandes par mouvements sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les joueurs pourront profiter du jeu dès le 14 novembre 2025.
Les joueurs peuvent découvrir une nouvelle façon de jouer grâce aux commandes par mouvements. En utilisant votre Joy-Con, vous pourrez reproduire les mouvements de vos personnages préférés, lancer un terrible Kamehameha sur vos adversaires et ressentir dans vos bras la puissance de chaque coup que vous portez.
Choisissez parmi une sélection de 180 personnages dans le jeu de base et débloquez de nouveaux scénarios en fonction de vos choix. Le mode Custom Battle vous permettra de créer vos propres combats en sélectionnant les personnages et les dialogues. Vous pourrez aussi rassembler jusqu'à 6 joueurs en multijoueur local ou en ligne.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Marcel et Monsieur Pagnol : nouvelle bande annonce pour ce film
Dernières Vidéos
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
- Transport Fever 3 est prévu pour 2026
- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)