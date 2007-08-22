Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution

Publié le Vendredi 29 août 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution

Attapez-les tous !

The Pokémon Company a révélé un nouveau Pokémon méga-évolué qui fera son apparition dans Légendes Pokémon : Z-A. Brutalibré, une bête de scène qui aime montrer sa force en gonflant ses muscles, dévoile une autre facette de sa personnalité extravagante grâce à sa Méga-Évolution.

Grâce à la Méga-Évolution, ses muscles gonflés lui permettent d'encaisser les coups et de montrer sa puissance. Il incite son adversaire à l'attaquer, le fait reculer avec une riposte et l'achève avec sa capacité signature, Flying Press, mettant fin au combat avec style.

Méga-Brutalibré apparaîtra dans Légendes Pokémon : Z-A, dont la sortie est prévue le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Pour plus d'informations, consultez le site officiel de Légendes Pokémon : Z-A.


 

 
