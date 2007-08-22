Dernières actus
Campus Life : sortira le 15 Sept...
Battlefield 6 dévoile ses fonct...
Karate Survivor est sorti sur co...
Publié le Vendredi 29 août 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
Attapez-les tous !The Pokémon Company a révélé un nouveau Pokémon méga-évolué qui fera son apparition dans Légendes Pokémon : Z-A. Brutalibré, une bête de scène qui aime montrer sa force en gonflant ses muscles, dévoile une autre facette de sa personnalité extravagante grâce à sa Méga-Évolution.
Grâce à la Méga-Évolution, ses muscles gonflés lui permettent d'encaisser les coups et de montrer sa puissance. Il incite son adversaire à l'attaquer, le fait reculer avec une riposte et l'achève avec sa capacité signature, Flying Press, mettant fin au combat avec style.
Méga-Brutalibré apparaîtra dans Légendes Pokémon : Z-A, dont la sortie est prévue le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Pour plus d'informations, consultez le site officiel de Légendes Pokémon : Z-A.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Marcel et Monsieur Pagnol : nouvelle bande annonce pour ce film
Dernières Vidéos
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
- Transport Fever 3 est prévu pour 2026
- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)