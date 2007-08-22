Dernières actus
Battlefield 6 dévoile ses fonct...
Karate Survivor est sorti sur co...
Davy x Jones : Désormais dispon...
The Knightling est enfin sorti
Publié le Vendredi 29 août 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Vous êtes le dernier taxi humain et l'IA est votre ennemie !Current Games, un nouvel éditeur indépendant basé aux Pays-Bas, annonce que Taxi Chaos 2, un jeu développé par Focuspoint Studios où l'homme affronte la machine, devrait sortir en hiver 2025 sur Steam, Epic Games Store, PS5, Xbox et Nintendo Switch.
Foncer, déraper et déposer des clients sont les maîtres-mots de ce jeu de course frénétique. Suite du jeu de course de taxis sorti en 2021, Taxi Chaos, Taxi Chaos 2 a été repensé pour offrir une expérience encore plus amusante et stimulante.
Ce jeu de course d'arcade vous plonge dans les rues animées de San Valeda, avec une circulation changeante et des conditions de route imprévisibles. Vous incarnez Vinny, un chauffeur de taxi qui revient sur les routes pour faire face aux TaxiBots. Accompagné de Cleo, Vinny va se battre pour prouver que les humains ont toujours l'avantage !
Les TaxiBots automatisés ont pris le contrôle de la ville et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à l'ancienne façon de travailler. Ils bloqueront vos routes, voleront vos passagers et n'hésiteront pas à vous percuter pour vous arrêter. C'est à vous de combattre le système, de déposer les passagers et de gagner votre vie. Personnalisez votre taxi, débloquez de nouveaux véhicules et capacités, et menez la bataille pour reprendre le contrôle de la ville !
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Marcel et Monsieur Pagnol : nouvelle bande annonce pour ce film
Dernières Vidéos
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
- Transport Fever 3 est prévu pour 2026
- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)