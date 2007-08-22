Dernières actus
Vendredi 29 août 2025
Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
Devenez le prochain Rafael Nadal !Bonne nouvelle ! Le studio français Rebound, à qui l'on doit la franchise à succès Tennis Manager, a annoncé que Tennis Manager 25 : MY PLAYER sortira le 4 septembre 2025 dans le monde entier sur iOS et Android.
Prenez le contrôle d'une académie de tennis et plongez dans une expérience immersive et stratégique. Avec plus de 2 000 tournois et 5 000 joueurs à votre disposition, vous avez tout ce qu'il faut pour développer les champions de demain.
Pour la première fois dans la série, les joueurs ne se contentent plus de gérer depuis le banc de touche. Ils incarnent leur propre prodige, disputent des matchs en 3D et gravissent les échelons, des tournois juniors jusqu'aux finales de Grand Chelem. Leur objectif ? Construire une carrière légendaire et viser le titre de GOAT.
Le réalisme du jeu est garanti par l’expertise de Patrick Mouratoglou, entraîneur historique de Serena Williams, pour que chaque match, chaque décision et chaque étape de carrière reflète fidèlement la réalité du circuit.
