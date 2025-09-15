Dernières actus
Battlefield 6 dévoile ses fonct...
Karate Survivor est sorti sur co...
Davy x Jones : Désormais dispon...
Publié le Vendredi 29 août 2025 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira
Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
J'ai pas aimé la fac persoCertains disent que l'université est la meilleure période de votre vie. Est-ce vrai ? Dans ce jeu, oui! Même si vous avez obtenu votre diplôme il y a longtemps, il n'est jamais trop tard pour revivre l'excitation des années universitaires. Créez l'étudiant parfait en choisissant le meilleur ensemble de qualités et de compétences. Un fêtard extraverti ou un rat de bibliothèque travailleur, c'est à vous de décider.
Dans Campus Life, vous créerez un étudiant de première année. Vivez votre temps d'études dans ce simulateur amusant et captivant. Étudiez, faites la fête, rejoignez des fraternités et faites de nouvelles rencontres. Votre carrière académique dépendra uniquement de vous. En essayant de survivre au jour le jour, n'oubliez pas d'étudier. Malheureusement, faire la fête n'est pas la solution à tous vos problèmes. Essayez de trouver du temps pour revoir le matériel seul ou avec des amis. Assister aux cours vous aidera réellement à réussir les prochains examens. Nous avons presque oublié le dernier facteur d'une vie universitaire réussie : la réputation! Les notes, les relations et même l'obtention du diplôme ne comptent pas si votre nom est inexistant. Il est inutile de donner le meilleur de vous-même si personne ne vous connaît. La conclusion est simple: maintenir votre réputation est crucial. Bâtissez votre renommée en établissant des liens avec des étudiants influents, en accomplissant des objectifs et des réalisations, et en accumulant de bonnes notes. C'est aussi simple que cela. Faites tout ce que vous pouvez pour obtenir votre diplôme en tant qu'étudiant le plus célèbre.
Campus Life est un jeu développé par GameFormatic S.A. et édité par Frozen Way et Frozen District. Le jeu sortira sur PC via Steam le 15 septembre 2025.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Marcel et Monsieur Pagnol : nouvelle bande annonce pour ce film
Dernières Vidéos
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
- Transport Fever 3 est prévu pour 2026
- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)