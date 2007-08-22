Dernières actus
Davy x Jones : Désormais dispon...
The Knightling est enfin sorti
The Lonesome Guild: Une sortie l...
Dying Light: The Beast, un trail...
Publié le Vendredi 29 août 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Karate Survivor est sorti sur consoles
Devenez un maître des arts martiaux !Alawar est fier d'annoncer que Karate Survivor, le roguelite de survie et d'arts martiaux, est maintenant disponible sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Avec des coups de pied volants ou des poissons à lancer, c'est à vous de choisir comment vous vous battez.
Dans Karate Survivor, le monde est votre arme. Utilisez ce qui vous entoure : un conteneur que vous pouvez envoyer sur la foule, une batte de baseball ou tout autre objet. Des toits aux rues, vous devrez utiliser votre créativité pour survivre aux vagues incessantes d'ennemis. En combattant, vous pourrez collectionner des cartes d'amélioration qui vous permettront de débloquer de nouvelles capacités et de transformer votre personnage en une véritable armée à lui tout seul.
Le combat est improvisé. Utilisez n'importe quel objet, du flamant rose en plastique à la batte de baseball, pour vaincre vos ennemis. Le monde est votre arme ! Vous pouvez faire tomber des échafaudages, lancer des objets ou ouvrir une porte de micro-ondes en plein combat.
Le jeu propose aussi des combos dynamiques. Combinez jusqu'à six attaques pour créer votre propre style de combat. Avec des centaines de mouvements à débloquer, chaque partie sera différente. Au fur et à mesure de votre progression, vous gagnerez de l'expérience, débloquerez de nouvelles compétences et des améliorations permanentes.
Vous explorerez une variété de lieux avec des dangers et des objets uniques. Si vous survivez assez longtemps, vous affronterez des boss puissants. Le jeu propose des parties intenses qui capturent l'esprit des films d'action des années 80. Il n'y a pas de temps pour respirer : combattez, survivez et recommencez.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Marcel et Monsieur Pagnol : nouvelle bande annonce pour ce film
Dernières Vidéos
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
- Transport Fever 3 est prévu pour 2026
- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)