Publié le Vendredi 29 août 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira
Davy x Jones : Désormais disponible
Un jeu qui tueMontez dans les plus hautes sphères du monde souterrain des pirates avec l'infâme Davy Jones dans ce voyage plein d'action et de vengeance. Contrôlez le corps sans tête du capitaine, suivez le rythme de son crâne autonome et préservez sa légende.
Davy x Jones est un RPG d'action aventure dans lequel on incarne le pirate mythique après sa mort. Incarnez le tristement célèbre Davy Jones, partagé en deux : son crâne se fend de sagesse et vous guide, tandis que vous commandez son puissant corps sans tête dans une alliance étrange et inoubliable. Trahi, volé et décapité, le légendaire pirate Davy Jones sombre dans le « Locker », l'au-delà des marins. Mais la mort n'est que le début de sa vengeance épique. Contrôlez le corps sans tête du capitaine Jones et forgez une alliance improbable avec son crâne Davy pour récupérer les artefacts volés et affronter votre ennemi éternel : Barbe Noire.
Passez au travers de tout ce qui se trouve sur votre chemin. Maîtrisez des combats rapide à la première personne avec une épée, un pistolet et votre propre crâne parlant et frayez-vous un chemin vers la légende. Chaque ennemi tombé au combat laisse échapper une essence volatile du monde souterrain. Lorsque les essences convergent, elles se fondent en un coffre contenant un butin puissant, mais chaque coffre libère également un démon imprévisible. Prendrez-vous le risque... ou fuirez-vous avant la tempête ?
Davy x Jones est un jeu développé et édité par PARASIGHT. Le jeu est sorti sur PC via Steam le 28 Août 2025 au prix de 6,66€.
