Dernières actus
DremWorks Gabby's Dollhouse: Rea...
Lost Skies est en accès anticip...
The Last Caretaker arrive en acc...
Horigami arrive en début Septem...
Publié le Jeudi 28 août 2025 à 11:50:00 par Anthony Razafinjatovo
NBA 2K26 a eu une mise à jour
Découvrez les nouveautés de The City2K a annoncé les nouvelles fonctionnalités de The City dans NBA 2K26. La ville a été repensée pour être plus accessible et plus compétitive, avec de toutes nouvelles Bands, des parcs retravaillés et de nouveaux classements. Ces nouveautés seront disponibles sur PS5, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch 2.
The City a été repensée pour être plus accessible et plus pratique, permettant aux joueurs d'accéder plus rapidement aux terrains. D'où qu'ils se trouvent, les joueurs peuvent voir toutes les zones de la ville et se déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Sur PS5 et Xbox Series X|S, la ville tournera pour la première fois à 60 images par seconde, offrant une expérience plus fluide.
Le mode Park fait son grand retour avec de nouvelles fonctionnalités. Un nouveau parc sera disponible à chaque saison, y compris des versions remastérisées en HD des quatre MyPARKS emblématiques de NBA 2K16. Ils offriront une esthétique plus réaliste et plus inspirée du monde réel. Vous pourrez vous affronter pour devenir le MVP du parc, enchaîner les victoires pour voir votre nom inscrit sur le terrain, ou mettre fin à la série de victoires d'une équipe et gagner des VC supplémentaires avec le bonus Streak Breaker. Le parc de la saison 1 sera un tout nouveau lieu appelé Skyline Park, inspiré des terrains de basket de quartier.
Les joueurs pourront créer leur propre équipe avec un logo personnalisé et un niveau d'équipe visible. Vous pourrez limiter votre équipe à vos amis ou permettre à 50 joueurs de la rejoindre. En atteignant les objectifs hebdomadaires, vous pourrez monter de niveau et gagner des récompenses, telles que des vêtements de marque personnalisés ou des multiplicateurs de VC ou de REP.
De nouveaux classements mettront en avant les meilleurs joueurs. Une statue de 3,6 mètres, représentant le joueur n°1, sera affichée à l'extérieur du bâtiment correspondant à ce mode. De nouveaux classements régionaux, les Geo Rank, feront aussi leur apparition.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
Dernières Vidéos
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
- Transport Fever 3 est prévu pour 2026
- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)