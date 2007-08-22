Dernières actus
Lost Skies est en accès anticip...
The Last Caretaker arrive en acc...
Horigami arrive en début Septem...
Deadly Days: Roadtrip , bientôt...
Publié le Jeudi 28 août 2025 à 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo
DremWorks Gabby's Dollhouse: Ready To Party montre un nouveau trailer
Faites la fête avec Gabby et les Gabbychats !En collaboration avec Universal Products & Experiences, l'éditeur Outright Games a révélé aujourd'hui une toute nouvelle bande-annonce de gameplay ainsi que de nouvelles images pour DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party. Le jeu est inspiré de la série à succès Gabby’s Dollhouse et du film Gabby’s Dollhouse: The Movie, dont la sortie en salle est prévue le 26 septembre 2025. Le jeu est attendu sur consoles et PC.
Dans cette aventure colorée et imaginative, les joueurs pourront se joindre à Gabby et Pandy Pattes pour organiser une fête inoubliable dans la maison de poupée magique. Le nouveau trailer donne un premier aperçu des festivités, des environnements colorés, des personnages personnalisables, du mode coopératif à deux joueurs et des amis préférés des fans.
En explorant la maison de poupée, les joueurs débloqueront de nouvelles activités et découvriront de nouveaux mondes à visiter, chacun rempli de défis et de surprises. Vous pourrez faire preuve de créativité avec Mama et Baby Box dans le monde de l'artisanat, danser avec DJ Catnip sur Chaturne, ou faire des pâtisseries avec P'tit Gâteau dans la montagne des délices. En plus de l'histoire principale, plus de 40 mini-jeux seront à débloquer. Des défis rythmiques aux tâches d'artisanat, en passant par les attractions de fête foraine, ces expériences apportent de la variété et de la rejouabilité au jeu.
La bande-annonce met également en lumière les commandes accessibles et la grande variété d'activités interactives. Axé sur le jeu en coopération, la créativité et le plaisir pour tous les âges, DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party s'annonce comme une expérience incontournable pour les familles.
Le jeu sortira le 19 septembre 2025 sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Series X|S, Steam et le Microsoft Store.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
Dernières Vidéos
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO arrive sur Switch
- Transport Fever 3 est prévu pour 2026
- Tennis Manager 25 : MY PLAYER arrive en Septembre
- Légendes Pokémon : Z-A annonce une nouvelle méga-évolution
- Campus Life : sortira le 15 Septembre 2025
- Taxi Chaos 2 arrive cet Hiver
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)