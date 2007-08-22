Pokemon GO annonce une nouvelle saison

Publié le Jeudi 28 août 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Sortez vos pokeballs, jeunes chasseurs !

La nouvelle saison de, intitulée « Transformations fabuleuses », aura lieu du 2 Septembre au 2 Décembre 2025. Elle apportera de nombreuses nouveautés. Au centre de cette saison, le Pokémon légendaire Keldeo aura une place de choix, puisqu'il dévoilera pour la première fois sa nouvelle forme, l'Aspect Décidé, à travers une étude spéciale.De nouveaux défis attendent les joueurs avec l'arrivée de Méga-Évolutions inédites : Méga-Sharpedo, Méga-Camérupt et Méga-Métalosse, qui seront disponibles lors de journées de Méga-Raids. Le jeu accueillera également les formes Dynamax et Gigamax de certains Pokémon, comme Miasmax Gigamax et Duralugon Dynamax. Enfin, de nouvelles évolutions fabuleuses feront leur apparition, notamment Pomdramour et Pomdorochi.La menace de la Team GO Rocket s'intensifie. Giovanni fait son grand retour avec un redoutable adversaire : Groudon Obscur, qui sera disponible pour la première fois dans les Raids Obscurs.En ce qui concerne le calendrier, la saison sera rythmée par plusieurs événements, dont trois Journées Communauté prévues les 14 septembre, 12 octobre et 30 novembre. Un tout nouveau système de progression, le Passe GO, fera son apparition. Il permettra aux joueurs d'obtenir des récompenses gratuites et, pour ceux qui le souhaitent, une version Deluxe proposera des avantages supplémentaires.Un changement majeur est prévu pour le 15 octobre 2025 : le système de niveaux sera entièrement revu. Cette refonte permettra de monter de niveau plus souvent et de recevoir de meilleures récompenses. À la même date, la limite de niveau passera de 50 à 80, la plus grande augmentation jamais vue dansDe nombreux changements majeurs sont attendus en octobre. La progression des joueurs sera plus fluide et plus gratifiante, avec de meilleures récompenses à chaque palier. De nouveaux objets de personnalisation seront disponibles à partir du niveau 25, et les joueurs pourront également augmenter leur capacité de stockage de Pokémon et d'objets. Le plus grand changement sera le passage de la limite de niveau de 50 à 80. La courbe de progression sera rééquilibrée pour permettre aux joueurs de monter de niveau plus souvent. Les études de montée de niveau des niveaux 41 à 50 seront supprimées et remplacées par de nouvelles études pour les niveaux 71 à 80. Certains joueurs pourront même monter de niveau automatiquement après la mise à jour, mais aucun ne sera rétrogradé. Enfin, les dresseurs de niveau 70 et plus verront leurs chances d'obtenir le statut d'ami chanceux augmenter avec leurs amis.