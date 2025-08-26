Dernières actus
Publié le Jeudi 28 août 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Helldivers 2 débarque sur Xbox
Rejoignez le champs de bataille sur consoleBonne nouvelle pour les joueurs Xbox ! Arrowhead Game Studios et Xbox sont ravis de confirmer que Helldivers 2 est désormais disponible sur Xbox Series XIS.
Plongez dans l'univers de Helldivers 2 et incarnez un soldat de l'unité d'élite des Helldivers. Dans ce jeu de tir à la troisième personne, votre mission est simple : combattre pour la liberté dans une galaxie hostile et repousser les forces ennemies.
Pour célébrer la sortie du jeu, un nouvel ensemble d'équipement est disponible dès aujourd'hui : le « Legendary Warbond Helldivers 2 × Halo: ODST ». Inspiré de l'unité légendaire de l'univers Halo, cet ensemble vous permettra d'équiper votre soldat de quatre armes, deux ensembles d'armure et plus encore.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'arrivée de Helldivers 2 sur Xbox, vous pouvez lire l'article complet sur Xbox Wire en français. N'hésitez pas à suivre @XboxFR sur X pour ne rien manquer des futures annonces et actualités de la console.
