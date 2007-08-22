Dernières actus
Publié le Mercredi 27 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira
(TEST) MSI Force GC300 Wireless
Ta manette ne sera plus ton excuse quand tu loupe ton tirVoici venir la MSI Force GC300 Wireless, la manette qui a décidé qu’elle en avait marre d’être attachée comme un chien en laisse à ton PC. Fini les câbles qui s'enroulent, s'entortillent et s'évaporent dans une autre dimension dès que t’en as besoin. Cette manette, c’est un peu comme un ninja sans fil : rapide, précise, et silencieuse… sauf quand tu cries "CHEATÉ !" après avoir raté ton headshot.
Que tu sois en train de tryhard un boss de Dark Souls ou de faire un petit détour par Rocket League juste pour une partie rapide (on sait tous que ça durera 3 heures), la MSI Force GC300 Wireless est là pour assurer. Ergonomique comme un fauteuil de gamer (sans les LED), elle épouse tes mains comme si elle avait été conçue par un masseur suédois spécialisé dans l’e-sport. Avec sa connexion sans fil stable, tu peux jouer depuis ton lit, ton canapé, ou même... les toilettes (mais là, c’est toi et ta conscience). Et niveau autonomie, elle tient plus longtemps qu’un pote qui dit "j’arrive" sur Discord. C’est simple : la GC300, c’est la manette qui te fait croire que t’as du skill. Bon, ça reste à prouver, mais au moins, elle, elle fait le taf.
Et parlons un peu des boutons, parce que oui, on sait que tu vas les spammer comme si ta vie en dépendait. Les sticks sont fluides, les gâchettes réactives, et les boutons A/B/X/Y répondent plus vite qu’un joueur toxique sur le chat vocal. Tu vas pouvoir rager en HD tactile. Compatible PC, Android et même certaines box TV, elle ne fait pas la difficile : c’est la manette Tinder de l’univers gaming, toujours prête à se connecter si l’âme sœur est un peu pixelisée. Et puis niveau design, elle a ce petit look sobre mais classe, genre "je suis sérieuse mais j’ai quand même des LED rouges dans l’âme". Tu pourras la poser fièrement sur ton setup sans qu’elle jure entre ton clavier RGB et ton mug Pikachu.
Alors si ça t'intéresse, va lire le test.
