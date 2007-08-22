Dernières actus
Genshin Impact organise la Teyva...
Yooka-Replaylee arrive fin 2025
Katanaut : arrive le 10 Septembr...
Skate : Débarque en accès anti...
Publié le Mercredi 27 août 2025 à 11:50:00 par Anthony Razafinjatovo
Vlad Circus : Curse Of Asmodeus est enfin sorti
Plongez dans un univers macabre qui détruira votre santé mental !Bonne nouvelle pour les amateurs d'horreur ! Vlad Circus: Curse of Asmodeus, le jeu d'aventure macabre en pixel art développé par Indiesruption et édité par Blowfish Studios, sort aujourd'hui sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam, Epic Games Store et GOG.
Dans la peau de Josef Petrescu, le frère du propriétaire du cirque Vlad Petrescu, plongez dans un monde d'horreurs indicibles. Résolvez des énigmes cryptiques pour mettre fin à l'ancienne malédiction d'Asmodeus, un démon sinistre qui se nourrit du désespoir et de la souffrance des humains.
Enquêtez sur de sinistres secrets cachés dans la mystérieuse ville de San Remo. Dans Vlad Circus: Descend into Madness, vous incarnez Josef Petrescu, un homme tragiquement brûlé qui a perdu la mémoire. Votre mission : reconstituer le lien effrayant entre le cirque maudit de Vlad et Asmodeus, un démon implacable qui se nourrit de la folie des humains.
Explorez des souvenirs fragmentés à la recherche d'indices sur le passé de Petrescu. Interagissez avec des personnages troublants pour retrouver vos amis disparus et résolvez des énigmes complexes. Découvrez des secrets arcaniques ou échouez et risquez de perdre la raison. Mettez la lumière sur le passé de Petrescu pour briser la malédiction d'Asmodeus.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K
Dernières Vidéos
- Vlad Circus : Curse Of Asmodeus est enfin sorti
- Yooka-Replaylee arrive fin 2025
- Katanaut : arrive le 10 Septembre 2025
- Skate : Débarque en accès antivipé le 16 Septembre
- Warborne Above Ashes arrive en Septembre
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)