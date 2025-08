(TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Une souris qui n'effraie pas les éléphants

Les souris d'ordinateurs c'est bien sympa. Mais en soi c'est vraiment juste un bidule qu'on bouge pour faire bouger un tas de pixels. Cependant il y a un autre type de souris sur lesquelles j'ai des connaissances.Au sein des rongeurs, les souris (genre Mus) appartiennent à la tribu cosmopolite des Murini ou Muridés qui comprend environ 40 espèces, toutes de petites tailles.Elles auraient été présentes au Moyen-Orient dans les premières cités humaines, époque à laquelle elles semblent être devenues « commensales », c’est-à-dire qu’elles vivent au même endroit et se nourrissent des mêmes aliments que les humains. Elle serait arrivée en France grâce aux navires phéniciens et grecs qui venaient y déposer leurs marchandises.Au fil du temps, elles se sont adaptées à de nombreux environnements, étant capable de vivre dans des milieux arides comme tropicaux. Elle est ainsi capable de s’adapter à l’environnement humain, aussi bien urbain (en habitant dans des immeubles, des entrepôts…) que rural (en s’installant dans des haies, des meules de foin…). Elle est certainement le rongeur le plus familier et le plus largement répandu à travers le monde.L’espèce la plus connue est la souris grise (Mus musculus), aussi appelée souris domestique. Elle a un museau triangulaire, avec de longues moustaches. Ce rongeur se caractérise par une queue longue, fine et poilue qui est aussi longue que sa tête et son corps réunis. Elle choisit généralement un lieu calme et abrité pour vivre, souvent dans un faux plafond, sous un plancher ou dans un mur d’isolation. Elle vit généralement au niveau du sol, creusant des terriers ou trouvant des abris pour ensuite créer son nid, mais est également capable de grimper et de se réfugier en hauteur. D’autres espèces peuvent être rencontrées en Europe comme le mulot sylvestre ou le mulot à collier. Ces espèces s’installent rarement dans les habitations. Elles envahissent généralement les hangars extérieurs ou les lieux de stockage de fruits et de légumes. Elles vivent ainsi principalement dans les milieux ruraux et sont plutôt une menace pour le monde agricole.Elle peut vivre entre un et trois ans selon les espèces. Évidemment, les souris domestiques, préservées des agressions du milieu naturel et celles trouvant refuge dans des habitations, vivront plus longtemps que les souris sauvages qui ont bon nombre de prédateurs.La souris grise ne creuse pas vraiment de terriers mais fabrique des passages et abris, généralement près d’une source de nourriture, pour s’installer et vivre. Elle vit en groupes familiaux, composés généralement d’environ 10 individus. Chaque groupe est très hiérarchisé, avec des mâles et des femelles dominants.Bon maintenant que nous sommes un peu plus calés sur ces animaux, passons au test d'aun tout autre type de souris.