- DRAGON BALL: SPARKING! ZERO - dÃ©barque sur Switch 2

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Tout pour jouer Chichi

Déchaînez la puissance de plus de 180 guerriers venus de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et de certains films Dragon Ball, tous disponibles dans le jeu de base ! Chaque personnage vient avec ses propres capacités, transformations et techniques emblématiques. Incarnez la force de destruction des plus puissants guerriers jamais apparus dans l'univers Dragon Ball.Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. annonce que le jeu à succèsarrive sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Développé par Spike Chunsoft, les créateurs de la série originale DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, le jeu propose des reconstitutions fidèles des personnages légendaires de la franchise, avec des combats palpitants dignes de l’anime. Le jeu propose des amélioration de gameplay et de graphismes grâce à la technologie de Unreal Engine 5. Lancez-vous dans de féroces batailles 3D au rythme effréné qui restent fidèles à l'anime et à la série de jeux vidéo. Avec de beaux graphismes, des techniques de combat authentiques telles que des chocs de rayons, enchaînements d'attaques, des déplacements plus rapides et même des attaques ultimes capables de raser des planètes entières.est un jeu développé par Spike Chunsoft Co. et édité par Bandai Namco Entertainment. Le jeu était déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam , mais arrive le 14 Novembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.