Gold Gold Adventure Gold en accès anticipé

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Si vous aimez le capitalisme, vous allez aimer ce jeu !

est un Colony-Builder développé et édité par Can Can Can a Man Vous voulez être riche ? Dans ce cas, construisez votre royaume afin d'y accueillir de puissants guerriers et aventuriers et donnez-leur des quêtes pour qu'ils puissent régler pour vous votre plus gros dilemme... celui de ne pas être assez riche !En même temps, vous construisez une ville sur des terres infestées d'horreur et vous devez aussi nourrir des dieu... c'est pas donner tout ça !Pour tout les connaisseurs de Colony-Builders,est un ambitieux mélange ! C'est comme si Cult of the Lamb, Rimworld et Majesty avaient rencontré Black & White avec une touche de Against the Storm !La gloire et la fortune constituent le language des aventuriers. Si vous voulez de la loyauté, vous devrez leur promettre une bien bonne récompense pour qu'ils acceptent les quétes d'exploration de donjons, de défense de lieux, d'exterminations d'ennemis et bien plus.Humains, Demi-Humains, et même des morts-vivants viendront du monde entier pour accomplir vos quêtes et réclamer votre en retour ! Recrutez-les tous, ou seulement vos favoris !Façonnez une cité prospère au milieu des donjons et des monstres et construisez une économie autour de l'extermination de ces derniiers, ou en cultivant sur vos terrres, à vous de choisir. Mais n'oubliez pas de récolter la taxe pour vous enrichir ! Vous aimez l'argent ou pas ?!Vous pourrez également apprivoiser et élever des bête-divine. éduquer-la et apprenez-lui de puissants sortilèges et des compétences diverse. Mais attention ! Si mal éduquer, quelque chose de terrible pourrait bien se produire...Forgez de l'équipement pour vos guerriers et apprenez-leur de nouvelles techniques pour les aider à survivre durant leur quêtes d'extermination de monstres. S'ils survivent et réussissent des exploits, ils gagneront en niveaux et se rapprocheront de leurs ultimes évolutions. Si certains sont incompétents, vous pouvez toujours les donner en repas à votre bête-divine, cest vous la loi !Le jeu est actuellement en accès anticipé sur Steam et sortira officiellement le 7 Août 2025.