Square Enix présente de nouveaux jeux et bandes-annonces lors du dernier Nintendo Direct

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Sympa

Durant le Nintendo Direct, SQUARE ENIX a annoncé la version Nintendo Switch 2 du RPG sorti l’année dernièreet a dévoilé de nouvelles bandes-annonces pour les jeux à veniret. En plus de la Nintendo Switch 2, ces trois jeux seront également disponibles sur de multiples plateformes.La version Nintendo Switch 2 de, le remake 3D du RPG de 1993 resorti l’année dernière, est désormais disponible à l’achat sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, PS4, PC via Steam . Avec des temps de chargement réduits, des visuels améliorés et une expérience de gameplay plus fluide les joueuses et les joueurs embarqueront dans une aventure épique qui s’étendra sur plusieurs générations dans laquelle ils construiront et protégeront leur empire tout en affrontant les redoutables Sept Héros dans des combats au tour par tour rapides, mais stratégiques. Celles et ceux qui possèdent la version Nintendo Switch du titre peuvent acheter la mise à niveau Nintendo Switch 2 Edition pour profiter de cette version améliorée.Plongez dans une histoire d'ambition, de trahison et d'honneur avec une nouvelle bande-annonce revenant sur l’histoire du RPG tactiquediffusée aujourd’hui. La bande-annonce donne aux joueurs un aperçu de l'histoire intemporelle de deux amis d'enfance qui se retrouvent dans des camps opposés, alors qu’une guerre couve au sein du royaume d’Ivalice, un monde médiéval en proie à des conflits politiques. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC via Steam à partir du 30 Septembre 2025.La nouvelle bande-annonce de, diffusée exclusivement dans le Nintendo Direct japonais, a révélé de nouveaux détails sur les jeux, comme l’ajout de la Princesse de Cannock en tant que personnage jouable dans DRAGON QUEST II. La Princesse de Cannock est la sœur du Prince de Cannock, un autre personnage jouable du groupe. Elle apporte son esprit fougueux et intrépide à cette aventure qui s'étend à travers le monde. Elle était déjà présente dans la version originale de DRAGON QUEST II, mais dans ce remake, pour la première fois, elle fait partie des personnages jouables du groupe. Les précommandes poursont désormais ouvertes sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam . Le jeu sera disponible à partir du 30 Octobre 2025.