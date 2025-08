Story of Seasons : Grand Bazaar arrive cet été !

Publié le Jeudi 31 juillet 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Une vie formidale vous attend au bazar de Zéphyria

est un jeu de simulation de vie et de ferme à l'aspect animé développé par Marvelous Inc. et édité par XSEED Games. Le jeu est prévue pour le 27 Août 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et Steam Vous êtes un jeune fermeier venu faire affaires au bazar de Zéphyria, autrefois très réputé et fesant le bonheur des visiteurs et des marchands ! Mais aujourd'hui, le bazar a perdu en répution et n'attire plus autant de visiteur qu'avant. C'est à vous de redorer le blazon du bazar de Zéphyria pour lui redonner sa gloire d'antan ! Vous devrez élever du bétail, cultiver des plantations, faites des plats uniques et vendez le tout sur votre stand au bazar.Au fil de son développement, le bazar proposera de nouveaux objets et services pour améliorer votre exploitation.Contribuez à la renaissance du bazar de Zéphyria en fesant parler de vous et ainsi attirer d'avantage de visiteurs.Vous pourrez découvrir la communauté fantastique de Zéphyria et ses figures hautes en couleur telles ques les habitants, tous plus sympathiques les uns que les autres, les lutins magiques de la nature et bien plus encore ! Faites vous des amis et trouvez l'amour pour peut-être fonder une famille avec l'un des douze charmants personnages prêts à partager ce nouveau chapitre avec vous !