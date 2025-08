Nice To Yeet You est annoncé

Publié le Jeudi 31 juillet 2025 à 10:30:00 par Timothée Chagot

Tarte aux phalanges

Nice To Yeet You, développé par Empty Bottle, est un petit jeu de baston avec de la physique et l'utilisation de seulement 2 boutons. Le jeu promet des combats rapides et chaotique, qui seront facile à prendre en main, mais compliquer de s'en défaire.Le jeu garde les choses simples en n'ayant pas de mouvement complexe, mais les matchs rapides qui se concentrent sur le timing et l'élan. L'arène de combat va souvent changer, changeant des mécaniques comme par exemple pour s'arrêter en l'air ou être plus rapide. L'action est rapide et imprévisible, mais il y a juste assez de contrôle pour récompenser les réflexions rapides et les mouvements précis.Nice To Yeet You sera disponible sur Steam