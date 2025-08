War Mongrels : Le jeu arrive sur PC

Publié le Jeudi 31 juillet 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Comme quoi la guerre c'est pas jojo

Après avoir déserté le Troisième Reich, un groupe de fugitifs lutte pour survivre aux épreuves brutales du front de l’Est de la Seconde Guerre mondiale. Se faufilant à travers un territoire déchiré par la guerre, ils devront affronter un mal qui défie non seulement leurs valeurs et leurs idéaux, mais aussi l’humanité tout entière.est un jeu tactique isométrique en temps réel qui se déroule sur le front oriental de la Seconde Guerre mondiale. Essayez différentes tactiques dans chaque mission. Distraire les ennemis ou laisser tomber des parties de bâtiments détruits sur leurs têtes. L'environnement interactif vous ouvre de nombreuses options tactiques à explorer. Ce jeu pleins d'action ne vous demande pas que d'être furtif. En effet, si vous êtes repérés, il vous reste toujours l'option de sortir votre pistolet et de tuer les ennemis environnant. Le jeu se joue très bien en solo mais il est aussi possible d'y jouer en coopération en ligne (uniqument sur PC). Vous serez plongé dans une ambiance sombre et pesante et vous fera questionner les notions de bien et de mal dans cette période historique violente.est un jeu développé par Destructive Creations et édité par Destructive Creations, DMM Games - Asia. Le jeu est déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC via Steam et arrivera bientôt sur Nintendo Switch.