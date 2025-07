- Memoria Wake : démo disponible

Publié le Mercredi 30 juillet 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Un monde de rêves, de souvenirs et de cauchemars

et un jeu de type Souls en vue isométrique développé et édité par Team Crescendo . Sa démo est disponibnle sur Steam Vous incarnez Nilo et voyagez à travers le monde des rêves, peuplé des souvenir d'amis perdus et de cauchemars. Armé de votre parapluie, vous devrez faire preuve de courage pour naviguer dans ce monde surréaliste, façonné par les vestiges de votre passé troublé.Alliant exploration et combats rapides et tactiques, vous devrez perfectionner votre timing afion de dévier et contrer les attaques ennemis tout en fesant appel à une multitudes d'outils et capacités pour affronter des cauchemars implacables.Découvrez des vérités enfouies, affrontez des souvenirs déformés et reconstituez les fragments d'un passé brisé dans un monde où beauté et horreur se cotoient.Plongez dans le voyage profondément personnel de Nilo et rapprochez vous de la vérité sur un lien brisé, mais certains souvenirs souhaitent rester des l'oubli.