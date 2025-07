- Découvrez le clip vidéo « Perfect Stranger » de FKA twigs en simlish

Publié le Mercredi 30 juillet 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Vivez en profitant de la magie de la nature dans. Adoptez un mode de vie rempli de liberté qui vous permet de fvous installer dans la forêt et de dormir à la belle étoile, ou de rapporter les cadeaux de la nature à l'intérieur avec des pots de plante polyvalents. Un monde charmant vous attend, dans lequel vous pouvez fabriquer des élixirs, guérir des maladies, rencontrer Mère Nature en personne et même devenir une fée !Et c'est avec cette extansion que l'artiste FKA twigs a décidé de collaborer pour son clip " Perfect Stranger". Il met en scène l'artiste nommée aux Grammy Awards et aux Brit Awards sous forme de Sim dans l'extensionLe monde d'Innisgreen, est plongé dans une atmosphère féérique alors que le Sim de FKA twigs sillonne les rues pour jouer les entremetteuses. Au cours de ses escapades, elle réunit cinq couples potentiels (et improbables) et manque même de croiser Mère Nature et Connie Fère en personne. Regardez le clip vidéo de « Perfect Stranger » pour découvrir la suite de leur histoire.Petite annecdote d'ailleurs sur la chanteuse. L'artiste s'est fait connaître sous le nom de « twigs » pour son habitude de faire craquer ses articulations. Le sigle « FKA » (pour « Formerly Known As ») a été ajouté à son pseudonyme en 2012 afin d'éviter des poursuites judiciaires contre le groupe The Twigs.Les Sims 4 est un jeu gratuit, développé par Maxis et édité par Electronic Arts. Le jeu est disponible sur PC via Steam mais aussi sur PS4 et Xbox One. Les extensions du jeu, commesont elles payantes.