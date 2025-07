- Grounded 2 en early access

Publié le Mercredi 30 juillet 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Une nouvelle aventure miniature vous attends !

est un jeu d'exploration et de survie développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios.Ce mardi 29 Juillet 2025, Xbox et Obsidian Entertainment ont annoncé queest disponible en accès anticipé sur Steam , Xbox Series XIS, PC Windows, Xbox Gaming Cloud et via le Game Pass. Le jeu est également compatible avec le Xbox Play Anywhere et le cross-platform pour facilité le passage d'un plateforme à une autre.Pour cette suite, les joueurs et joueuses seront de nouveau miniaturisés pour explorer le parc de Brookhollow. Un parc à la fois vaste, imprévisible et dangereux. Vous pourrez partir à l'aventure en solo ou en coopération, à bord des tout nouveaux Buggy, ce qui facilitera la construction, la fabrication et les affrontements contre les nombreuses créatures de ce nouvel environement gigantesque.Xbox organise également un concours exceptionnel à l'occasion du lancement dans lequel vous pourrez gagner une peluche de fourmi géante de 3 mètres. De quoi vous mettre dans l'ambiance du jeu. Vous trouverez le règlement du coucours ici Un guide pour bien démarrer est également disponible sur le Xbox Wire en français