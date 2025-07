(TEST) Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Publié le Mercredi 30 juillet 2025 à 12:00:00 par Timothée Chagot

Y'a de l'abus

Mario Party ça vous parle ? Mais si le jeu qui ressemble a un plateau ou parfois, il y a des minis jeux qui la plupart du temps ressemblent à des jeux à boire. Bref, il y a eu 18 jeux "différents", oui ça reste un partygame, et aujourd'hui Cedric a décidé, à son grand malheur, de tester Super Mario Jamboree, mais sur Switch 2 !Bah oui sinon, c'est trop simple fallait en plus tester le DLC payant à 20 boules qui contient 3 modes de jeux... Attendez, 3 modes de jeux 20 € ? Bon bah, j'espère qu'ils sont en or ces modes de jeu. D'ailleurs, la version Switch 2 est à 80 € pas mal hein ?Bref, on vous propose de lire un test complet de Super Mario Jamboree + Jamboree TV :