Borderlands 4 : Découvrez l'histoire de Rafa l’Exosoldat

Publié le Jeudi 31 juillet 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Rafa est liiiibre

Débarquez sur Kairos dans la peau d’un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche en quête de richesse et de gloire. Libérez-vous de l’opprimant Gardien du Temps, un dictateur impitoyable qui domine les foules. Aujourd’hui, une catastrophe mondiale menace son ordre parfait, semant le chaos sur toute la planète.2K et Gearbox Software partagent aujourd’hui une explicative de l'histoire de Rafa l’Exosoldat, le deuxième personnage dans la série de présentations des quatre tout nouveaux Chasseurs de l’Arche qui font des ravages sur Kairos dansDans la présentation de l'histoire de Rafa, vous pourrez découvrir comment il manie avec maîtrise la technologie de pointe stockée dans son exo-combinaison Deadframe. Né sur une planète avec une gravité moindre, ce soldat à pu avoir accès à un programme d'exosquelette qui lui permet de ne pas subir la gravité terrestre. Cependant, un point noir de ce projet vient vient faire son apparition. Les coupures de budgets. Pour en découvrir plus, allez donc regarder la vidéo.est un jeu édité par Gearbox Software et édité par 2K. Il sortira le 12 septembre 2025, sur PlayStation 5, Xbox Series X | S, et PC via Steam et l’Epic Games Store, et est d’ores et déjà disponible à la précommande. Le jeu arrivera également sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre 2025.