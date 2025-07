- RoboCop: Rogue City – Unfinished Business : un jeu complet, pas un DLC

Publié le Vendredi 4 juillet 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Retour aux bases

Après le sympathique, même si pas inoubliable, mais au moins réussi, fun et rythmé RoboCop: Rogue City , les développeurs polonais de chez Teyon sont sur le point de sortir un nouveau jeu basé sur la franchise du 50% homme, 50% machine, 100% flic.RoboCop: Rogue City – Unfinished Business n'est pas un DLC, c'est un stand alone, un jeu complet, jouable sans avoir le premier opus. Basé sur le même moteur, il n'a pas la profondeur, en termes de contenu, mais devrait quand même proposer quelques heures d'intenses combats face à de nombreux ennemis comme des cyborgs armés de katanas, des drones, des humains équipés de jetpacks et d'armures lourdes...Dans cette mission spéciale, Robocop, alias Alex Murphy, doit gravir une tour moderne pour défaire un gang complet : petite particularité, vous allez pour quelques missions jouer le flic avant sa transformation en Robocop...Le jeu sort le 17 juillet sur PC, Xbox Series et PS5., au prix de 29,99 €.