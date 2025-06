Xbox lance ses consoles portables, les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Confort et commandes Poignées profilées inspirées des manettes sans fil Xbox.

Boutons ABXY / Croix directionnelle / Gâchettes analogiques Hall L & R / Bumpers L & R / Bouton Xbox / Bouton Affichage / Menu / Centre de commande / Bibliothèque / 2 boutons arrière / 2 sticks / retour haptique HD / IMU 6 axes Poignées profilées inspirées des manettes sans fil Xbox, offrant un confort optimal tout au long de la journée, avec des gâchettes à retour d’impulsion pour un meilleur contrôle.

Boutons ABXY / Croix directionnelle / Gâchettes à retour d’impulsion L & R / Bumpers L & R / Bouton Xbox / Bouton Affichage / Bouton Menu / Bouton Centre de commande / Bouton Bibliothèque / 2 boutons arrière programmables / 2 sticks analogiques taille réelle / Retour haptique HD / Capteur de mouvement 6 axes (IMU) Processeur AMD Ryzen™ Z2 A Processor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Processor Mémoire 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Stockage SSD M.2 2280 – 512 Go (facilement remplaçable) SD M.2 2280 – 1 To (facilement remplaçable) Écran PS 7” FHD (1080p), 500 nits, 16:9

120 Hz, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + revêtement anti-reflet DXC PS 7” FHD (1080p), 500 nits, 16:9

120 Hz, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + revêtement anti-reflet DXC Connectique (I/O) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0)

1x lecteur microSD UHS-II

1x prise audio combo 3,5 mm

1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC)

1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x USB4 Type-C (DisplayPort 2.1™ / Power Delivery 3.0 / Thunderbolt 4)

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

1x lecteur microSD UHS-II

1x prise audio combo 3,5 mm

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0

1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC; UHS-I with DDR200 mode) Connectivité Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Dimensions & Poids 290.8*121.5*50.7mm

670g 290.8*121.5*50.7mm

715g Batterie 60Wh 80W Inclus dans la boîte ROG Xbox Ally, chargeur 65 W, support ROG Xbox Ally X, chargeur 65 W, support

On les attendait... elles ont bel et bien été annoncées. Microsoft s'est associé à Asus pour créer deux consoles portables. La ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X.Basées sur l'architecture de la série Rog Ally d'Asus, elles sont destinées à accéder aux jeux Xbox et PC prioritairement. Les deux modèles permettent de jouer de manière native, via le cloud, ou à distance avec votre console Xbox.Les deux modèles seront lancés à la fin de l'année, dans certains pays (la France devrait être concernée). Le prix n'a pas encore été dévoilé.Elles embarquent des versions modifiées de Windows 11 Home, avec un démarrage dans l'application Xbox pour avoir accès directement aux jeux PC et Xbox de votre catalogue. Avec sauvegardes cross-play, via le cloud, bien entendu. La Game Bar incluse permet de revenir à l’accueil, de parcourir sa bibliothèque, de lancer ou quitter les jeux, de discuter avec ses contacts, d’ouvrir les applications, de régler les paramètre et grâce à l’intégration d’Armoury Crate d'Asus, la Game Bar donne aussi un accès simplifié aux commandes avancées de l’appareil et des entrées.Les poignées des consoles ont été modifiées pour s'inspirer des manettes Xbox.Roblox sera jouable en natif et optimisé pour console portable dès le lancement. Les deux modèles intègreront Gaming Copilot via la Game Bar, un compagnon de jeu personnalisé qui aide à accéder plus vite aux jeux et rester connecté à ses amis.Reste désormais à savoir ce qu'elles auront vraiment de mieux qu'une Rog Ally X classique... puisque vous pouviez déjà y jouer à vos jeux PC et Xbox assez facilement...