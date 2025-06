Aphelion, le nouveau jeu de Don't Nod

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

La planète interdite

La Terre est sur le point de s'effondrer. Dans une quête désespérée de survie, les humains explorent les confins de l'univers pour trouver une nouvelle planète à coloniser. Cette planète, c'est Persephone. Et vous êtes Ariane Montclair, une astronaute. Votre vaisseau s'est malheureusement écrasé sur la planète et votre partenaire, Thomas Cross, est sérieusement blessé...Vous allez devoir explorer les lieux, tenter de survivre face à des paysages hostiles et des phénomènes étranges et surnaturels...Aphelion est le nouveau jeu signé du studio français Don't Nod. Un jeu de survie et d'aventure narratif développé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour un souci de réalisme.Aphelion sortira sur Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5 en 2026.