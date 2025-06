Beast of Reincarnation, le nouvel Action-RPG signé Game Freak

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 09:55:00 par Cedric Gasperini

Nippostapo

Studio à l'origine de la saga Pokémon, Game Freak a dévoilé son nouveau jeu et on est loin des petites bestioles à collectionner après les avoir attrapées avec des bouboules.Beast of Reincarnation est un Action-RPG qui se déroule dans un japon post-apocalyptique rongé par la corruption. On y croise des créatures énormes, monstrueuses et bien évidemment, agressives, qu'il faudra combattre.Vous incarnez une paria, rejetée par tous, Emma. Accompagnée de son chien Koo, elle va tenter de survivre dans ce monde en perdition.Le jeu s'inspire des cadors du genre, comme Dark Souls et Elden Ring, pour proposer des affrontements titanesques et diablement compliqués, mais aussi très brutaux.Sortie prévue pour 2026, sur Xbox Series. D'autres plateformes pourraient être annoncées plus tard.